اخبار العالم

القوة الجوية يخسر أمام تركتور الإيراني في أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القوة الجوية يخسر أمام تركتور الإيراني في أبطال آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-23 | 18:57

القوة الجوية يخسر أمام تركتور الإيراني في أبطال آسيا

1,785 مشاهدة

خسر نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، مباراته أمام تركتور سازي تبريز الإيراني في لقاء جرى على ملعب الشارقة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
وسجل الفريق الإيراني هدف الفوز في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق اللاعب مهدي تاكدارا.

وشهدت المباراة طرد اللاعب مهدي جبار في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبنهاية مباراة اليوم إستمر الشارقة الاماراتي بصدار فرق المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، يليه تراكتور الايراني 6 نقاط، ونقطتين للجوية وباختاكور الأوزبكي، مع اكتمال مباريات الجولة الرابعة اليوم بلقاء الشارقة وباختاكور اليوم ايضا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا