القوة الجوية يخسر أمام تركتور الإيراني في أبطال آسيا

وسجل الفريق الإيراني هدف الفوز في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق اللاعب مهدي تاكدارا.

وشهدت المباراة طرد اللاعب مهدي جبار في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبنهاية مباراة اليوم إستمر الشارقة الاماراتي بصدار فرق المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، يليه تراكتور الايراني 6 نقاط، ونقطتين للجوية وباختاكور الأوزبكي، مع اكتمال مباريات الجولة الرابعة اليوم بلقاء الشارقة وباختاكور اليوم ايضا.

