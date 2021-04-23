دخول 40 صهريجاً محملاً بأوكسجين طبي إلى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من 17 - 23 نيسان، وذلك بعد إكمال جميع الإجراءات الكمركية".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".