انت الان تتابع خبر دخول 40 صهريجاً محملاً بأوكسجين طبي إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.