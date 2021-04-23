بريطانيا: العراق لن يستقر بسبب الجماعات المسلحة

وقال هيكي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخباري "إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام. لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".



ويوم أمس الخميس، قالت خلية الإعلام الأمين، أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".