بدء التحقيق في شبهة إرهاب بعد مقتل موظف شرطة بسكين خارج باريس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تحقق سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية في مقتل موظف شرطة في مركز للشرطة خارج باريس اليوم الجمعة.

وأفادت الأنباء أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم المشتبه به وتوفى متأثرا بجراحه بعد أن قتل الموظف بسكين فى رامبوييه على بعد نحو 60 كيلومتراً من العاصمة الفرنسية . وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الجاني يبلغ من العمر 36 عاما.

وأكد المدعون العامون أن تحقيقا يجري في جريمة قتل بدوافع إرهابية مشتبه فيها.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس الذي زار مسرح الجريمة إن فرنسا فقدت " بطلا في عمل بربري وجبان تماما " .

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لن نستسلم أبداً في الحرب ضد الإرهاب الإسلاموي".

وقد هزت هجمات المتطرفين الإسلامويين فرنسا عدة مرات على مدى السنوات الماضية، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في مجموعها.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقوع حادث في رامبوييه، على بعد نحو 60 كيلومترا من باريس، وأنه يعتزم السفر إلى مكان الحادث.