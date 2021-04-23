شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان وأفغانستان وتركيا تدعو «طالبان» إلى الالتزام بمحادثات السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

طالب وزراء خارجية باكستان وأفغانستان، وتركيا، الجمعة، حركة «طالبان» بوقف إطلاق النار فوراً، وتأكيد التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات لتحقيق السلام الدائم، معربين عن أسفهم لاستمرار المستوى العالي من العنف.

وأكد وزراء الدول الثلاث في بيان مشترك بعد محادثات في إسطنبول على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام.

ودعا وزراء الخارجية، جميع لأطراف، خاصة «طالبان»، إلى تأكيد التزامها بإنجاز تسوية شاملة عن طريق المفاوضات تؤدي إلى السلام الدائم في أفغانستان الذي يتوق إليه الشعب الأفغاني والمنطقة والمجتمع الدولي.

وعبروا أيضاً عن الأسف لاستمرار المستوى العالي من العنف في أفغانستان.

وتأجل مؤتمر للسلام الأفغاني، كان مقرراً السبت في إسطنبول بسبب عدم مشاركة «طالبان». وناقش وزراء الخارجية المؤتمر الرامي إلى الوصول لاتفاق بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» بعد إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية سترحل عن أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.