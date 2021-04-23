تراجع بوفيات وإصابات كورونا في إيطاليا

ميلانو - رويترز

سجلت إيطاليا، الجمعة، تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس كورونا، بعدما رصدت 342 وفاة جديدة، مقابل 360 في اليوم السابق، بينما تراجع عدد حالات الإصابة اليومية إلى 14761 من 16232 حالة الخميس.

ورصدت السلطات الإيطالية منذ ظهور فيروس كورونا على أراضيها في فبراير/شباط الماضي، 118699 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً. وسجلت 3.94 مليون حالة إصابة إلى الآن.