شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعلن السيطرة على الجائحة في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن بلاده باتت تسيطر على جائحة كوفيد-1؛ إذ تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفاً أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وقال جونسون للصحفيين: «نسيطر على الوضع. الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك»، وأوضح أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو/ أيار المقبل، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو/ حزيران المقبل.

وتابع: «لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر، وأن نمضي وفقاً لخطوات خريطة الطريق».

وسجلت السلطات البريطانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2678 إصابة جديدة من فيروس كورونا و40 وفاة. وحتى الجمعة، تلقى أكثر من 33 مليوناً في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، في حين تم تطعيم 11 مليوناً بالجرعة الثانية منه.