شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يشارك في قمتي «السبع» و«الناتو» منتصف يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجمعة، أن قمة تضمّ قادة المؤسسات الأوروبية والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستُعقد منتصف يونيو/ حزيران المقبل في بروكسل.

ويشارك الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة «السبع» في بريطانيا من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران المقبل، ثم في قمة حلف شمال الأطلسي«الناتو» في بروكسل في 14 منه بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وقال مصدر أوروبي، أن لقاء بايدن مع ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد يحدد في 15 يونيو/ حزيران.