شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية»: منافع لقاح أسترازينيكا تفوق أي مخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

جددت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، تأكيدها على أن منافع لقاح أسترازينيكا لمرض كوفيد-19 تفوق أي مخاطر، بعد أن خلصت إلى أن الأعراض الجانبية الخطرة من جلطات الدم النادرة تحدث على الأرجح لواحد من كل مئة ألف شخص يتلقون التطعيم.

وأوضحت الوكالة، أنه لا توجد بيانات كافية عن اللقاح من أوروبا لتحديد إن كانت مخاطر تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية ستختلف مع كل جرعة من اللقاح، أو لتوضيح السياق حول فوائده ومخاطره فيما يتعلق بجنس المتلقي. وشددت الوكالة على أن استرازينيكا لا يزال أكثر إفادة للأكبر سناً.