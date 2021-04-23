شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق حسنى مبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

شيعت، الجمعة، جنازة عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بعدما توفي جراء وعكة صحية، عن 65 عاماً، وفق ما أعلنت وسائل إعلامية.

وشيع الجثمان من مسجد الشربتلي بمدينة نصر، في حضور العائلة والمقربين التي أعلنت عدم إقامة عزاء بسبب الظروف الصحية الحالية.

وكان الراحل يعمل في أحد البنوك، وعرف بعلاقته الطيبة بالرئيس الأسبق. وكان الظهور الأخير له خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل مبارك في فبراير/ شباط الماضي.