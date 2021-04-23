شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط تفصل الوحدة عن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

جدد الوحدة فوزه على الريان القطري، بعدما تغلب عليه 1-صفر الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا التي يحتضنها نادي جوا الهندي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء في الدقيقة 71، بعد مباراة شهدت طرد 3 لاعبين، وهم أحمد عبد المقصود وفرانك كوم من الريان وإسماعيل مطر من الوحدة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط مستمراً في وصافة المجموعة خلف بيرسبوليس الإيراني، وأصبح بحاجة إلى 3 نقاط من آخر مباراتين للتأهل إلى دور الـ16 ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

ويعد بيرسبوليس الأقرب لنيل المركز الأول في المجموعة الخامسة، لكن الوحدة باستطاعته التأهل أيضاً، ضمن أفضل 3 فرق.

ويتأهل إلى دور الـ16 من البطولة أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا،إضافة إلى أفضل 3 فرق من أصحاب المركز الثاني، ووصول الوحدة إلى 10 نقاط سيعطيه بطاقة الصعود.

وقال الهولندي تين كات مدرب الوحدة بعد اللقاء «الوحدة في الطريق الصحيح وأصبح يحتاج إلى 3 نقاط على الأقل من مباراتين للحصول على بطاقة التأهل»، مؤكداً أن مستوى فريقه لم يعجبه رغم الفوز.

بدأ الوحدة المباراة بتشكيلة غاب عنها الثنائي إسماعيل مطر وعمر خربين، ودفع تين كات بالثنائي تيم ماتافز وعبدالله أنور، وشهد الشوط الأول أفضلية وحداوية بالتحكم الجيد بالكرة والاستحواذ مع الضغط العالي على لاعبي المنافس ومنعهم من الخروج من ملعبهم في معظم فترات الشوط.

وحصل الوحدة على عدد من الفرص لم تنته النهاية السعيدة، أبرزها تسديدة تيم ماتافز القوية من خارج الصندوق التي أبعدها حارس الريان بصعوبة كبيرة، وتسديدات أخرى من خليل إبراهيم.

وطرد الحكم مدافع الريان أحمد عبد المقصود لتعطيله عبدالله أنور المنفرد نحو المرمى في الدقيقة 45 وبعدها أعلن الحكم الكويتي أحمد العلي نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الوحدة تبديلين بدخول المهاجم السوري عمر خريبين بديلاً لمحمد برغش ولحقه إسماعيل مطر مكان عبدالله أنور، بهدف استغلال النقص العددي في الريان.

واستثمر الوحدة أفضليته وحصل على ركلة جزاء طرد من خلالها الكاميروني فرانك كوم بعد عرقلته فارس جمعة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها عمر خربين مسجلاً الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 71، وشهد الزمن الإضافي طرد الحكم لكابتن الوحدة إسماعيل مطر بعد تلاسن مع دامي تراوري لاعب الريان.