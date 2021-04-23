شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء الصحي والفحص المبكر يقيان من سرطان القولون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت جمعية الإمارات للأورام، أن الغذاء الصحي والفحص المبكر يقيان من سرطان القولون.

وقال الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، ومدير الأورام والسرطان في معهد برجيل للأورام بأبوظبي: «يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني سبب للوفيات بعد سرطان الثدي على مستوى دولة الإمارات، حسب الإحصاءات الوطنية، ووفقاً لدراسة أجرتها الجمعية».

وأوضح أنه يمكن الوقاية من مرض ‏سرطان القولون والمستقيم عبر المحافظة على الوزن المثالي، وممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، والأسماك، وتقليل تناول اللحوم الحمراء، فضلاً عن القيام بالفحص المبكر، واستشارة الطبيب المختص إذا كان هناك تاريخ عائلي لهذا المرض.

وأوضح أن أعراض الإصابة بسرطان القولون تتمثل في الشعور بالإسهال، والإمساك، أو أي تغيير في عمل الأمعاء، والنزيف الشرجي، وفقر الدم، وانسداد الأمعاء الغليظة، وآلام البطن، وانخفاض الوزن من دون سبب، والإرهاق، والسمنة، والتدخين، وشرب الكحول.