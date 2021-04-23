شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة الثالثة لدوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي استضافتها صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أبرز لاعبي أندية وأكاديميات الدولة.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة.

وواصل لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أداءهم الرائع خلال منافسات هذه الجولة، وأصبحوا على مقربة من تحقيق إنجاز كبير في حالة استمروا بنفس وتيرة الأداء في الجولتين الأخيرتين.

وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً نجح لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تسجيل 5770 نقطة ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو الوحدة 4610 نقاط في المركز الثاني، وحصد لاعبو العين 4410 نقاط في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 7280 نقطة وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو بني ياس 4230 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ 3700 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 5120 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 3850 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بتسجيلهم 2760 نقطة.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، مثنياً على حرص الأندية على ترجمة رؤية الاتحاد حول الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتأسيس قاعدة صلبة للمواهب.