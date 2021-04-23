شكرا لقرائتكم خبر عن بداية السباق نحو لقب «الليجا» ومعارك أوروبية في «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أي خطوة ناقصة قد تكلّف ثلاثي المقدمة في الدوري الإسباني لكرة القدم خسارة معركة من أصل ست متبقية في الحرب على اللقب؛ إذ سيحاول كل طرف الخروج سالماً من المرحلة الثانية والثلاثين، حيث تنتظر كل منهم مواجهة حذرة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الساعي نحو لقبه الأول في الليجا منذ عام 2014 الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جاره في العاصمة، ريال حامل اللقب، وخمس عن برشلونة الثالث الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وست عن إشبيلية، الرابع.

وستكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد (70 نقطة) السبت، للارتقاء إلى الصدارة مؤقتاً، عن جاره عندما يستضيف ريال بيتيس السادس الساعي بدوره إلى ضمان مكان له في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل، ويضع الضغط على أتلتيكو وبرشلونة(68 نقطة مع مباراة مؤجلة) اللذين يخوضان مباراتيهما، الأحد.

وكان أتلتيكو انفرد بالصدارة بعد فوزه على هويسكا 2-0، الخميس، محققاً انتصاره الثاني توالياً، والـ22 هذا الموسم في الدوري، لكنه سيخوض الأحد، مواجهة قوية أمام مضيفه أتلتيك بلباو العاشر.

ويخوض برشلونة مباراة صعبة أيضاً في ضيافة فياريال،الأحد، بعدما كان فاز الخميس، على خيتافي 5-2 في مباراة شهدت تسجيل نجمه ميسي هدفين، وتنزله عن تسديد ركلة جزاء لجريزمان.

وفي «البريميرليج»، ستكون العيون شاخصة إلى المعركة الطاحنة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.

منطقياً، يتنافس ليستر سيتي الثالث (59 نقطة)، وتشلسي (55 نقطة)، وست هام (55 نقطة)، وتوتنهام (53 نقطة) وليفربول (53 نقطة)، على آخر مركزين مؤهلين لدوري الإبطال قبل خمس مراحل من الموسم، حيث يبدو أن مانشستر يونايتد ثبّت مكانه في الوصافة خلف مانشستر سيتي الذي يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في «البريميرليج» في أربعة مواسم.

وتنتظر تشيلسي الرابع معركة قوية مع مضيفه وست هام، الخامس،السبت، في حين يستقبل ليفربول فريق نيوكاسل على ملعب «أنفيلد».

ويلعب الأحد، مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد.