اخبار العالم

البحرين تدين إطلاق الحوثيين أربع طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

دانت البحرين بشدة، اليوم الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية في عمل عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية البحرين - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات، مؤكدة وقوف البحرين إلى جانب ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا