إحباط ترويج كيلو من مخدر الآيس بـ٢.٥ مليون جنيه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بحوزته كيلو لمخدر الآيس قبل ترويجه فى شهر رمضان المعظم بمحافظة الشرقية قيمة 2.5 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية ، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000– إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.