"الأدوية الأوروبية" تصدر تقريراً منتظراً حول لقاح تلاحقه تهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريراً منتظراً على نطاق واسع حول لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تلاحقه تهم بالتسبب في جلطات دموية.

وقالت الوكالة، المسؤولة عن تنظيم استخدام الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إن في بيان، أنّ دراسة جديدة "أظهرت أنّ فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن" وأنّ هذه "الفوائد لا تزال تفوق المخاطر".

وعانى بعض الأشخاص عبر العالم ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا، من تجلط الدم، ما أدى إلى وفاة بعضهم.

إلا أن بريطانيا، أكبر بلد يستخدم هذا اللقاح في حملته الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، أعلنت أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم في المملكة المتحدة لدى أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" أفضت 32 منها إلى الوفاة من أصل أكثر من 21,2 مليون جرعة أولى تم إعطاؤها.

وأكدت السلطات الصحية البريطانية، في تقرير أمس الخميس، أن تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 أبريل يسمح بالتأكيد أن "فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره لدى غالبية الناس".