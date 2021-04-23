الاتحاد الأوروبي يوضح … منافع لقاح أسترازينيكا تفوق أي مخاطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جددت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، تأكيدها على أن منافع لقاح أسترازينيكا لمرض كوفيد-19 تفوق أي مخاطر، بعد أن خلصت إلى أن الأعراض الجانبية الخطيرة من جلطات الدم النادرة تحدث على الأرجح لواحد من كل مئة ألف شخص يتلقون التطعيم.

وقالت الوكالة، إنه لا توجد بيانات كافية عن اللقاح من أوروبا لتحديد إن كانت مخاطر تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية ستختلف مع كل جرعة من اللقاح، أو لتوضيح السياق حول فوائده ومخاطره فيما يتعلق بجنس المتلقي.‎