مقتل شرطية فرنسية طعنا عند مدخل مركز للشرطة قرب باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 6:17 مساءً

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن “مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس”.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1 أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها.

ولم تتضح دوافع المهاجم. وقال دارمانان إنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم وتمكنوا من السيطرة عليه.

وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة.