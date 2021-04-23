مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المهرة

المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية.

وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفادت منها 780 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية اليمن الشقيقة.