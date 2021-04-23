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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المهرة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 7 ثواني - 6:47 مساءً, 23 أبريل 2021 م

المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية.
وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفادت منها 780 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية اليمن الشقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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