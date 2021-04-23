ماكرون: فرنسا لن تستسلم أمام الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تستسلم أمام الإرهاب في إشارة لحادث الطعن خارج باريس.

وأعلنت السلطات القضائية الفرنسية وفاة شرطية تعرضت لهجوم بسكين ومقتل المنفذ.



وعلق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على الهجوم الذي استهدف شرطية خارج العاصمة باريس.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي عملية قتل شرطية طعنًا بأنها "تصرف همجي وجبان إلى أقصى حد".

يأتي ذلك فيما قال مصدر بالشرطة إن منفذ هجوم بسكين قتلت فيه موظفة إدارية في الشرطة في رامبوييه خارج العاصمة لم يهتف بشعارات إسلامية خلال الهجوم.

وأكد المصدر ما ورد من قبل في وسائل إعلام عن أن المهاجم تونسي الجنسية، مضيفا أنه دخل فرنسا بطريقة قانونية وليس له سجل إجرامي.

وكانت فاليري بيكريس المسؤولة عن منطقة باريس قد قالت في وقت سابق لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه لا يمكن استبعاد الإرهاب من الدوافع المحتملة وراء الهجوم.

وذكرت إذاعة أوروبا 1 أن شرطية فرنسية تعرضت للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومترا جنوب غربي باريس.