قمة أوروبية حضورية مايو المقبل.. روسيا على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد الاتحاد الأوروبي قمة حضورية في 25 مايو/أيار المقبل للبحث في جائحة كوفيد-19 والتوتر مع روسيا والمناخ.

وقال المتحدث باسم رئاسة المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، إن قمة دول الاتحاد ستعقد في بروكسل للبحث في الجائحة والتوتر مع روسيا والمناخ.

يأتي ذلك فيما ستكون حملات التلقيح في الدول الأعضاء والشهادة الصحية التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يونيو/حزيران في صلب المباحثات.

كما ستعقد القمة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو توترا حول أوكرانيا والمعارض أليكسي نافالني.

وأشار الاتحاد إلى ان القمة الأوروبية ستعقد أثناء زيارة بايدن لأوروبا في منتصف يونيو.

وكانت ساعات فقط مرّت على إعلان الاتحاد الأوروبي عدد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية، قبل أن يسارع بتصحيح تقديره.

والإثنين الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع مع وزراء خارجية التكتل، إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها.

تقدير يبدو أنه كان مبالغا فيه، حيث بادر التكتل بتصحيح الرقم المقدم، وذلك في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر الإنترنت.

وجاء في النص أن بوريل قال عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "هناك خطر تصعيد مع نشر 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "إنه أكبر انتشار عسكري روسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق"، دون ذكر أي تفسير للتصحيح.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في عام 2014، عندما بدأ النزاع المسلح في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.