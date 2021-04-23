بايدن: مكافحة أزمة المناخ تنطوي على فرص اقتصادية كبيرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصا اقتصادية كبيرة تنطوي عليها عملية مكافحة التغير المناخي.

وقال بايدن اليوم الجمعة خلال قمة المناخ عبر الإنترنت التي نظمها مع عشرات من رؤساء الدول والحكومات في العالم إن مكافحة أزمة المناخ توفر فرصة لخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد في جميع أنحاء العالم، منها على سبيل المثال التوسع في نقل الكهرباء أو مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف بايدن أن خلق فرص عمل يقع أيضا في قلب برنامج البنية التحتية الواسع الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن مجددا أن الولايات المتحدة تريد استعادة القيادة في حماية المناخ.

وقدم بايدن الشكر لرؤساء الدول والحكومات في القمة لالتزامهم بحماية المناخ مشددا على أن هذه القمة "هي البداية".

وتعرض بايدن صراحة لخطاب سبق وألقاه لرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: في خطاب القمة يوم أمس الخميس وعلى الرغم من النزاعات السياسية العديدة بين روسيا والغرب، وصف بوتين حماية المناخ كعنصر اتصال بينهما وحث على الكفاح ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا على أن الكفاح ضد الاحتباس الحراري، ومبينا أنه يجب على المجتمع العالمي بأسره أن يوحد جهوده في ذلك.

ووصف بايدن رسالة بوتين بأنها "مشجعة"، قائلا إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع موسكو بشأن هذه القضية.