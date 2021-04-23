شكرا لقرائتكم أليكسي نافالني بعد أكثر من 3 أسابيع.. نافالني يقرر إنهاء إضرابه عن الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ، الجمعة، انتهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأ قبل 24 يوماً للتنديد بظروف احتجازه، ما أثار مخاوف جدية بشأن تدهور حالته الصحية.

وكتب نافالني على إنستغرام "أنا لا أتراجع عن طلبي رؤية الطبيب المناسب، إنني أفقد الإحساس في أجزاء من يدي ورجلي (...) في ظل هذا التطور وهذه الظروف بدأت إنهاء إضرابي عن الطعام".

لكنه قال إنه سيتوقف عن رفض الطعام بعد أن يفحصه أطباء من خارج السجن.

قال نافالني في رسالته: "بفضل الدعم الهائل من الناس الطيبين في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، أحرزنا تقدمًا هائلاً ... منذ شهرين، كانت طلباتي للحصول على المساعدة الطبية تثير الابتسامات. لم أحصل على أي أدوية .... شكرا لكم، الآن تم فحصي من قبل مجموعة من الأطباء المدنيين مرتين".

وأضاف نافالني إنه سيبدأ "الخروج من الإضراب عن الطعام" اليوم الجمعة وستستغرق عملية إنهائه 24 يومًا.

وبدأ السياسي البالغ من العمر 44 عامًا، والذي تم اعتقاله في وقت سابق من هذا العام ويقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف، الإضراب عن الطعام في 31 مارس/ أذار احتجاجًا على رفض سلطات السجن السماح لأطبائه بالزيارة بعد أن أصيب بألم شديد في الظهر وخدر في ساقيه.

وأصر المسؤولون على أن نافالني كان يحصل على كل المساعدة الطبية التي يحتاجها، لكن نافالني قال إنه لم يتلق أي علاج فعليًا.

مساء الأربعاء، اجتاحت روسيا جولة أخرى من الاحتجاجات الجماهيرية للمطالبة بإطلاق سراحه. قال أحد كبار مساعديه إن احتجاجات ليلة الأربعاء قد أتت على ما يبدو بتسوية من السلطات الروسية بشأن حصول نافالني على المساعدة الطبية التي طلبها عند بدء الإضراب عن الطعام.

وتم القبض على نافالني، وهو أشهر منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في يناير/ كانون ثان لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين - وهي اتهامات يرفضها المسؤولون الروس

كانت إدارة السجون الروسية قد قررت، الاثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، معتبرةً أن وضعه الصحي "مستقر".

وقالت إدارة السجون في بيان إن "لجنة أطباء (...) قررت نقل نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة إذا توفي المعارض البارز أليكسي نافالني المضرب عن الطعام في أحد السجون، مضيفا أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة إذا حدث ذلك.

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إنه يجب السماح للأطباء الذين يثق بهم المعارض الروسي أليكسي نافالني بزيارته رغم نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضاف "تلقينا أنباء تفيد بنقل نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي، لكن ما زال يتعين على السلطات الروسية منحه حق الوصول الفوري إلى الأطباء الذين يثق بهم".