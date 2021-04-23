شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ ينتظر التتويج الثلاثين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون بايرن ميونيخ على موعدٍ مع التتويج بلقبه التاسع توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحل السبت ضيفاً على ماينتز في المرحلة الحادية والثلاثين.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه المباشر لايبزيغ، ويحتاج إلى الفوز على مضيفه ليضمن اللقب قبل ثلاث مراحل على نهاية دوري بوندسليجا.

ويأمل لاعبو بايرن ميونيخ إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ دوري البوندسليدا الذي انطلق عام 1963 ليودّعوا مدربهم الناجح هانزي فليك بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن أعلن رغبته في ترك الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد تباين في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي البوسني حسن صلاحميدزيتش.

ويعود إلى صفوف بايرن ميونيخ هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات بداعي إصابته في أربطة الركبة، وأبرزها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أخرجه في ربع نهائي المسابقة القارية بفارق الأهداف (3-3) ليفقده اللقب.

ويحتاح ليفاندوفسكي إلى 5 أهداف في المراحل الأربع الأخيرة ليعادل رقم أسطورة النادي البافاري «المدفعجي» غيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً في موسم واحد في الدوري المحلي، وتحديداً موسم 1971-1972.