شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين والسيسي يتفقان على استئناف الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

القاهرة - أ ف ب

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، على استئناف حركة الطيران من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، المتوقف منذ سقوط طائرة روسية فوق سيناء في عام 2015، وفق الرئاسة المصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: «إن السيسي، تلقى اتصالاَ هاتفياَ من الرئيس الروسي صباح الجمعة، وتم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ». ولم يحدد البيان موعداً لاستئناف الرحلات. وكانت روسيا أوقفت الرحلات بينها وبين مصر في أعقاب سقوط طائرة روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول في عام 2015، ومقتل 224 شخصاً كانوا على متنها. وعقب الحادثة، شددت مصر الإجراءات الأمنية في مطاراتها، وقامت وفود دول عدة من بينها روسيا بأكثر من زيارة لتفقد تلك الإجراءات. واستؤنفت حركة الطيران بين موسكو والقاهرة، في عام 2018، لكن الرحلات إلى منتجعات البحر الأحمر السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة، ظلت معلقة. وتأمل مصر أن تسهم عودة السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في إنعاش قطاع السياحة الذي يشكل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في البلاد.