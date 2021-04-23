شكرا لقرائتكم خبر عن طعن يودي بحياة شرطية فرنسية قرب باريس ومقتل المهاجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ( أ ف ب)

توفيت شرطية فرنسية، الجمعة، بعدما طعنها مهاجم مسلح بسكين، عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس، قبل أن يلقى مصرعه لاحقاً بالرصاص.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنه سيتوجه إلى مكان الحادث. وذكرت وسائل إعلام أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم، وتمكنوا من السيطرة عليه. ولم تتضح بعد دوافعه.

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية مقُتل المهاجم، بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم تونسي الجنسية، ويبلغ 36 عاماً، وغير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة.