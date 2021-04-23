شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التأمين على «إيفر جيفن» تقدم استئنافاً لمحكمة مصرية ضد احتجاز السفينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهو شركة التأمين على سفينة الشحن «إيفر جيفن» التي جنحت في قناة السويس في مارس/آذار، إنه قدم استئنافاً لمحكمة مصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة.

وذكرت شركة التأمين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية. وأضافت أن جلسة قضائية ستعقد في الرابع من مايو/أيار المقبل، لنظر الاستئناف.