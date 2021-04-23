300 عارض و1000 علامة تجارية في معرض «ليالي رمضان 2021»

الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت مساء الخميس في إمارة الشارقة، فعاليات معرض «ليالي رمضان 2021»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من «مهرجان رمضان الشارقة»، وسط أجواء استثنائية وعروض وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 70%.

وشهد انطلاق المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمركز، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال منسق عام مهرجان رمضان الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجولوا في أقسام المعرض والتقوا عدداً من العارضين واستمعوا منهم إلى شرح حول المنتجات التي يقدمونها.

ونجح المعرض الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، في استقطاب 300 عارض من تجار التجزئة وأكثر من 1000 علامة تجارية، لتغطي منتجاتهم المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمطاعم والمقاهي والأكلات الشعبية، وهدايا العيد وألعاب الأطفال، كما يوفر المعرض الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة، والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة BMW فاخرة، إلى جانب الفوز بالعديد من القسائم الشرائية والهدايا.

عبد الله العويس: إشاعة أجواء البهجة والفرح للزوار على امتداد رمضان والعيد.

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا القطاع، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذا القطاع، نظراً لدوره الأساسي في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً حرص الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والإسهام الفاعل في ازدهارها على كافة المستويات.

وأشار العويس إلى أهمية الحدث في تحقيق مستهدفات «مهرجان رمضان الشارقة»، الذي تنظمه الغرفة في نسخته الـ31 والرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والسياحة الداخلية على مستوى إمارة الشارقة، وإشاعة أجواء البهجة والفرح لدى سكان الإمارة وزوارها على امتداد أيام الشهر الفضيل والعيد، مؤكداً أن نجاح المعرض في استقطاب هذا العدد الكبير من الجهات المشاركة يؤكد سمعته ومكانته كأحد أهم وجهات التسوق في الدولة، ويعكس أيضاً احترافية مركز إكسبو الشارقة في تنظيم الفعاليات والمعارض خلال هذه الفترة الاستثنائية، نتيجة لحرص اللجان التنظيمية على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال الفعاليات، ومدى التزام الزوار والعارضين بها لضمان صحة وسلامة الجميع.

سيف المدفع: تحريك عجلة القطاع التجاري وخلق أجواء اجتماعية واقتصادية إيجابية

من جانبه أوضح سيف محمد المدفع أن معرض «ليالي رمضان» غدا واحداً من أبرز الفعاليات والمعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، التي تسهم في تحريك عجلة القطاع التجاري وخلق أجواء اجتماعية واقتصادية إيجابية في مدينة الشارقة، مؤكداً أن التطوير المستمر في فعاليات المعرض أسهمت في استقطاب هذا العدد الكبير من الجهات العارضة، ليثبت مجدداً ريادته كواحد من أهم الأحداث الاقتصادية التي تحرص الشركات على المشاركة فيه بانتظام، مشيداً بجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي حرص العارضون على تقديمها للاستفادة من الطلب المتزايد واقتراب موسم الأعياد، معرباً عن توقعاته بأن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين، وأن يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار، ولا سيما في ظل حرص المركز على تحقيق التنوع الواسع في تخصصات الجهات المشاركة، ما يضمن تلبية كافة احتياجات الزوار وتوفير تجربة مميزة وآمنة.

سلطان شطاف: تخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة

من جهته قال سلطان شطاف: «إن المعرض يشهد مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية في العالم، ومن أبرزها «إل سي وايكيكي»، وناين ويست، وناتشيراليزر، وهاش بوبيز، ولاكوست، وغانت، ولا سينيزيت، وفيلا، وشركة المندوس التجارية، وهوم ستايل، وعلامات تجارية أخرى عديدة تقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة، كما يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة، لافتاً إلى أن المعرض سيكون حافلاً بالمفاجآت المتميزة، حيث يوفر لزواره فرصة لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة، وسيكون الدخول في السحب متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون مبالغ بقيمة 100 درهم من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إلى جانب الفوز بهاتف «آيفون 12 برو»، وقسائم شرائية والعديد من الهدايا من خلال المسابقات التي ينظمها المركز عبر صفحة «ليالي رمضان» على موقع «إنستجرام»، وبرنامج الأثير على إذاعة الشارقة.

وتقام فعاليات معرض ليالي رمضان الذي يستمر حتى 8 مايو، يومياً من الساعة 8:00 مساء حتى 1:00 صباحاً طوال أيام الشهر الفضيل، وستكون مواقف السيارات مجانية لجميع الزوار.