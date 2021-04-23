ننشر أسعار الخضروات والفواكه في سوق الجملة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الغرفة التجارية في دمياط، عن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه، في سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الجمعة.

وتضمنت القائمة سعر كيلو البطاطس ثلاثة جنيهات للكيلو، وجنيهان للبصل الأبيض، وستة جنيهات للبصل الأحمر، وثلاثة جنيهات للكوسة، وأربعة جنيهات للخيار.

كما تضمنت القائمة سعر كيلو الفلفل الذي سجل ستة جنيهات، والشطة خمسة جنيهات، والباذنجان أربعة جنيهات، والفاصوليا عشر جنيهات، وثلاثة جنيهات للجزر.

وسجلت الطماطم ثلاثة جنيهات للكيلو، والليمون ١٨ جنيها، والملوخية عشر جنيهات والبرتقال سبعة جنيهات.