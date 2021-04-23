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رئيس مهرجان الإسماعيلية: إقامة المهرجان في الفترة الحالية قرار جريء

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن إدارة المهرجان تضع اللمسات الأخيرة للدورة المقبلة، والتي ستنطلق فعالياتها، يوم ١٩ مايو المقبل.

وقال زكريا في تصريحات خاصة لمصراوي:"لدينا العديد من المسابقات المتنوعة التي يشارك بها أغلب دول العالم، كما لدينا العديد من الضيوف الأجانب الذين سيحضرون للمشاركة في المهرجان رغم حالة الخوف من فيروس ".

وأضاف زكريا:"إقامة المهرجان هذا العام قرار جريء، وسط ظروف انتشار الفيروس، لأن الأزمة ليست محلية وإنما عالمية، وكثير من الدول حدودها مغلقة وكثير من المبدعين يخشون السفر في هذه الأجواء".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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