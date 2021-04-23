إزالة 144 حالة لتعديات على أملاك الدولة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أزالت الوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة المنيا، 144 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما جرى التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي التي جرى أزالتها.

وأوضح المحافظ، أنه جرى وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، إذ بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 أبريل 2021، وأزالت 134 حالة، بمساحة إجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأزالت 10 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 319 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو المقبل.