إزالة 144 حالة لتعديات على أملاك الدولة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أزالت الوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة المنيا، 144 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.
وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما جرى التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي التي جرى أزالتها.
وأوضح المحافظ، أنه جرى وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، إذ بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 أبريل 2021، وأزالت 134 حالة، بمساحة إجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأزالت 10 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 319 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو المقبل.