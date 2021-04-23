الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي يجريان مراجعة جديدة لـ "سبوتنيك V" الروسي في ماي القادم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خبراءها التقنيين بالتعاون مع زملائهم من وكالة الأدوية الأوروبية سيطلقون في مايو القادم جولة جديدة من مراجعة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ردا على طلب من وكالة "رويترز"، أن "عمليات تفقد خاصة بوسائل التصنيع الجيدة (GMP) ستجري خلال فترة بين 10 مايو والأسبوع الأول من يونيو".

وأشارت المنظومة إلى أن الفريق المشترك بينها ووكالة الأدوية الأوروبية يتفقد حاليا وسائل التصنيع الجيدة في إنتاج "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي تم تطويره على مستوى العالم.

وتم تسجيل "سبوتنيك V" حتى اليوم في 61 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن ثلاثة مليارات نسمة.

وتصل فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة أوائل فبراير، وإلى 97.6% حسب الإحصاءات التي أجريت في روسيا خلال فترة بين أوائل ديسمبر ونهاية مارس.

المصدر: رويترز