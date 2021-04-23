بعد تبخر ملياري دولار.. تركيا تطارد مؤسس منصة للعملات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - لقت الشرطة التركية القبض على 62 شخصا بعدما توقفت إحدى أكبر شركات مبادلة العملة المشفرة في البلاد عن الدفع للعملاء وفرار مؤسسها.

وتلاحق تركيا الرئيس التنفيذي لشركة ثودكس، فاروق فاتح أوزر، بمذكرة انتربول حمراء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية. وتعتقد أنقرة أنه في ألبانيا.

وأطلقت السلطات التركية إجراءات اليوم لإصدار مذكرة دولية لتوقيف وتسليم مؤسس منصة لتبادل العملات الرقمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد مسؤولون أن مؤسس «ثوديكس» فاروق فاتح أوزيرفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغ قالت وسائل إعلام إن قدره مليارا دولار من أموال المستثمرين. ومازالت الشرطة تلاحق 16 مشتبها فيهم آخرين في إسطنبول وسبع مدن ومحافظات أخرى، بحسب الأناضول.

وضبطت الشركة مواد رقمية ووثائق في عدة أماكن، بحسب التقرير. وفتح مكتب النائب العام في إسطنبول الخميس تحقيقا بشأن ثودكس وأوزرعلى خلفية عملية احتيال محتملة. وأكد الرئيس التنفيذي في بيان الخميس إنه خارج البلاد، رافضا المزاعم المرفوعة ضده ووصفها بالأكاذيب وتعهد بالعودة إلى تركيا «في غضون أيام قليلة».

وجاء في الشكوى أن حوالي 400 ألف مستخدم لم يتمكنوا من استرداد استثماراتهم، ما أثار المخاوف بحدوث احتيال. ويمكن أن تصل الخسائر إلى ملياري دولار، بحسب صحيفة خبر ترك. وتحركت الحكومة لحجب حسابات الشركة، وداهمت الشرطة مقرها الرئيس في إسطنبول.

وتأتي المشاكل مع المنصة بعد أسبوع من منع البنك المركزي استخدام العملات المشفرة لإجراء عمليات شراء وللحصول على خدمات، مستشهدا بمخاطر في المعاملات. زاد الاهتمام في المناقصات الرقمية مثل البيتكوين في تركيا على مدار العام الماضي فيما تحول المستثمرون إلى مثل تلك الأشياء من باب التحوط أمام ضعف الليرة والتضخم المرتفع.