رئيس وزراء بريطانيا يعلن السيطرة على جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”نسيطر على الوضع، الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك“، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو/ أيار، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو/ حزيران.

وتابع: ”لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق“.