نجدة بغداد تحصي نتائج ممارساتها: ضبط نصابين ومخدرات وسيارات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم إلقاء القبض على شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال ضمن مناطق جرف النداف، وزيونة من قبل دوريات نجدة الصمود، الشعب، وكذلك القبض على شخصين بحوزتهما سلاح غير مرخص نوع مسدس، وبندقية صيد ضمن مناطق باب المعظم، الاعظمية من قبل دوريات نجدة الكندي، بغداد الجديدة".وأضاف البيان انه "تم القبض على شخصين مطلوبين وفق "المادة ٤٥٦/ والمادة ٣٩٦" ضمن مناطق الغزالية، المنصور من قبل دوريات نجدة اليرموك، والقبض على شخص ضبط بحوزته أدوية مختلفة الأنواع غير مرخصة ضمن منطقة السعدون من قبل دوريات نجدة الكرادة".

واشار البيان الى "ضبط سيارات (عليها إشارة حجز) عدد (١٥) ضمن مناطق متفرقة، والقبض على (٧٢) مخمورا يعترضون سبيل المارة، وأيضا القبض على (١١٧) متسولا، وضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (١٦٣)، والقبض على (١٥٦) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال، وأيضا (٨) أشخاص لقيامهم بالتجاهر بالافطار".

