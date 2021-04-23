البرلمان العربي يستنكر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استنكر البرلمان العربي اليوم الجمعة بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشريف والتي اسفرت عن مئات الجرحى.

وحمل البرلمان فى بيان له "قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وما سينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها" مشيرا الى تحريض المستوطنين والجماعات اليمنية المتطرفة على قتل الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم مشددا على أن "القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخطا أحمر".

وقال البيان ان قوات الاحتلال تسعى لمنع مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية.

وأكد ان هذا "يمثل اعتداء واضحا وصريحا على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف".