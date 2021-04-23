شكرا لقرائتكم فيروس كورونا بوتين يكافح كوفيد-19 في روسيا بعطلة رسمية.. هذا ما أعلنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إجازة رسمية مدتها 10 أيام في مايو في روسيا من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كوورنا، الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية.

وقال بوتين خلال لقاء متلفز رداً على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء: "إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضروريا، فسأوقع المرسوم اليوم" في شأن هذه العطلة الرسمية.

من روسيا

ورصدت روسيا 255 طفرة من السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا و25 من السلالة الجنوب إفريقية في 51 إقليما، وفقا لرئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا: "انتشار الفيروس كبير جدًا، ومعظم هذه الطفرات هي سلالات قادمة من الخارج، أي مع عودة الناس من الرحلات من خارج البلاد".

وأكدت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا في الأسابيع الأخيرة بدأت في الازدياد.

من جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إن أكثر من 11 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونحو 6.8 مليون تلقوا الجرعتين.

والأربعاء، أعلنت روسيا أنها قد تجيز في مايو لقاحا جديدا باسم "سبوتنيك لايت" وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من كوفيد-19 ولكن بجرعة واحدة.

وفي مارس الماضي، سجلت وزارة الصحة لقاح "سبوتنيك-لايت"، بعد أن قالت إنه لقاح سريع، واعتبرته حلا مؤقتا ممكنا لمساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة.

وذكرت موسكو أن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.