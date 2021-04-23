شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: على كل من علم بوقوع جريمة ان يبلغ عنها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي انه على كل من علم بوقوع جريمة ان يبلغ عنها .

وأشارت النيابة العامة الى انه طبقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت "على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

ونوهت النيابة العامة بان المادة 38 من ذات القانون قررت انه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي".

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)

