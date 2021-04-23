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هجوم على قاعدة جوية في السعودية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية في .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" عبر حسابه بـ"تويتر"، إن سلاح الجو المسير عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K في تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة".

وأضاف: "استهدف الهجوم موقعا عسكريا مهما"، مشيرا إلى أن إصابة الهدف كانت دقيقة.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف، إن قواته اعترضت ودمرت ثلاث طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط وجازان في المملكة.

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MO Nasa

MO Nasa

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