البنتاغون سيرسل طائرة للمساعدة في العثور على غواصة أندونيسية مفقودة

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واشنطن : أعلن البنتاغون الخميس أنّ الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية مجوقلة لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء وعلى متنها 53 بحاراً.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إنّ وزارة الدفاع الأميركية تشعر بـ"حزن عميق" لفقدان أثر الغواصة "كاي أر آي نانغالا 402" خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية.

وأضاف أنّه "بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، سنرسل عسكريين مجوقلين للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة".

وأوضح المتحدّث أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدّث الجمعة مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو "لمناقشة وسائل أخرى يمكن أن توفّرها الولايات المتحدة للمساعدة" في العثور على الغواصة.

وتتركّز عمليات البحث الجارية عن الغواصة المفقودة حول بقعة نفطية شوهدت شمالي جزيرة بالي حيث كانت الغواصة طافية للمرة الأخيرة قبل أن تغوص تحت سطح الماء، وفقاً للبحرية الأندونيسية.