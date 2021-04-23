شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال الصهيوني تمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أغلقت شرطة الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر.

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن مئات المقدسيين تجمعوا أمام باب حطة، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال مارست أعنف الاعتداءات بحق المقدسيين منذ سنوات، إضافة إلى عربدة المستوطنين التي تصاعدت وبشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما التضييق على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح، والاعتداء على المارة ومركباتهم.