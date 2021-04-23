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ميسي الأفضل في الدوريات الأوروبية الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-23 | 14:13

ميسي الأفضل في الدوريات الأوروبية الكبرى

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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر من 25 هدف في آخر 12 موسم متتالي في وهذا يعكس مدى استمرارية وجودته ليكون أهم وأعظم لاعب في تاريخ الليجا.
و يحتاج ميسي حاليا الى 3 أهداف فقط لمعادلة رقم كريتسيانو بعدد الاهداف مع الأندية بعدد مباريات اقل بـ 117 مباراة حيث إنه خاض طوال مسيرته 772 مباراة سجل فيها 667 هدف وصنع 268 اسيست بينما خاض 888 مباراة سجل فيها 670 هدف وصنع 194 "أسيست".

في نفس السياق فإن ميسي هذا الموسم خاض 41 مباراة سجل فيها 33 هدف وصنع 14 "أسيست" والأغرب إنه بعمر ال34 عاما فاز 19 مرة بجائزة رجل المباراة هذا الموسم ليكون الافضل في كل الدوريات الأوروبية الكبرى.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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