اليابان تعلن ثالث حالة طوارئ بسبب كورونا

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو في الفترة من 25 أبريل إلى 11 مايو.

وتأتي حالة الطوارئ الثالثة في اليابان منذ بدء الوباء بعد شهر واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ السابقة في منطقة طوكيو، على مدار أيام، وقال الخبراء والقادة المحليون إن الإجراءات شبه الطارئة الجارية باءت بالفشل، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة.



وتشمل الإجراءات هذه المرة أوامر إغلاق الحانات والمتاجر ومراكز التسوق والمتنزهات والمسارح والمتاحف.

ويطلب من المطاعم التي لا تقدم المشروبات الكحولية وخدمات النقل العام أن تغلق مبكرا. وستبقى المدارس مفتوحة، ولكن يطلب من الجامعات العودة إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت.