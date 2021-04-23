بينها لقاء القوة الجوية.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

تنطلق، اليوم الجمعة، الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بإقامة 6 مواجهات، وسيخوض نادي القوة الجوية مباراته أمام تركتور سازي تبريز الايراني حيث يبحث الصقور عن فوزهم الاول في البطولة بعد تعادلين وخسارة وضعتهم في المركز الثالث للمجموعة الثانية.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم : 17:30 الريان القطري - الوحدة الإماراتي

18:00 تركتور سازي تبريز الايراني - القوة الجوية العراقي 20:00 جوا الهندي - برسيبوليس الايراني

21:00 باختاكور الاوزبكي - الشارقة الإماراتي



21:00 الوحدات الأردني - السد القطري

21:00 النصر السعودي - فولاد خوزستان الإيراني 21:00 الوحدات الأردني - السد القطري21:00 النصر السعودي - فولاد خوزستان الإيراني