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كورونا.. ذي قار تسجل إصابة 11 طفلا خلال 24 ساعة

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن عدد إصابات الأطفال دون سن الـ 15 المسجلة في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية .
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا لأطفال دون 15 سنة".

واضاف ان "دائرة صحة المحافظة ارسلت عينات من فحوصات الأطفال المصابين الى مختبرات بغداد للتأكد فيما اذا كانت الاصابات بالسلالة الجديدة".


واشار الى ان "عدد الفحوصات التي أجريت للأطفال دون 15 سنة في المحافظة بلغت 35 فحصا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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