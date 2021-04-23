كورونا.. ذي قار تسجل إصابة 11 طفلا خلال 24 ساعة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا لأطفال دون 15 سنة".

واضاف ان "دائرة صحة المحافظة ارسلت عينات من فحوصات الأطفال المصابين الى مختبرات بغداد للتأكد فيما اذا كانت الاصابات بالسلالة الجديدة".



واشار الى ان "عدد الفحوصات التي أجريت للأطفال دون 15 سنة في المحافظة بلغت 35 فحصا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".