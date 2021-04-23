انت الان تتابع خبر كورونا.. ذي قار تسجل إصابة 11 طفلا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن عدد إصابات الأطفال دون سن الـ 15 المسجلة في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية .
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا لأطفال دون 15 سنة".
واضاف ان "دائرة صحة المحافظة ارسلت عينات من فحوصات الأطفال المصابين الى مختبرات بغداد للتأكد فيما اذا كانت الاصابات بالسلالة الجديدة".
واشار الى ان "عدد الفحوصات التي أجريت للأطفال دون 15 سنة في المحافظة بلغت 35 فحصا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".
واضاف ان "دائرة صحة المحافظة ارسلت عينات من فحوصات الأطفال المصابين الى مختبرات بغداد للتأكد فيما اذا كانت الاصابات بالسلالة الجديدة".
واشار الى ان "عدد الفحوصات التي أجريت للأطفال دون 15 سنة في المحافظة بلغت 35 فحصا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".