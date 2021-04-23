الجيش الفرنسي ينفي تنفيذ ضربات جوية في تشاد

باريس-رويترز

قال الجيش الفرنسي، الجمعة، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية هذا الأسبوع في تشاد التي قُتل رئيسها إدريس ديبي في معركة مع قوات المتمردين.

وفي وقت سابق، من الجمعة، قال المتمردون في تشاد إن مركز قيادتهم تعرض لقصف، مساء الأربعاء، استهدف قتل قائدهم، في الوقت الذي يستعد فيه الشعب التشادي لتشييع جثمان ديبي الذي لقي حتفه على جبهة القتال، الاثنين. وأثار العنف في تشاد قلق الدول الغربية التي تعتبر ديبي حليفاً في مواجهة الجماعات المتطرفة.