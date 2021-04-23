شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفرنسي ينفي تنفيذ ضربات جوية في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
23 أبريل 2021
14:35 مساء
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باريس-رويترز
قال الجيش الفرنسي، الجمعة، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية هذا الأسبوع في تشاد التي قُتل رئيسها إدريس ديبي في معركة مع قوات المتمردين.
وفي وقت سابق، من الجمعة، قال المتمردون في تشاد إن مركز قيادتهم تعرض لقصف، مساء الأربعاء، استهدف قتل قائدهم، في الوقت الذي يستعد فيه الشعب التشادي لتشييع جثمان ديبي الذي لقي حتفه على جبهة القتال، الاثنين. وأثار العنف في تشاد قلق الدول الغربية التي تعتبر ديبي حليفاً في مواجهة الجماعات المتطرفة.
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