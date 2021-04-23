انسحاب النصر والسيب من كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اللجنة الفرعية لجائحة «كوفيد-19» التابعة له أخذت علماً بقرار الاتحاد العماني للعبة بسحب ممثليه النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وقد اطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف النشاطات الرياضية الدولية والمحلية كافة في سلطنة عمان، واعتبرت أن هناك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة «كوفيد-19» في السلطنة، ما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

وبالتالي، قررت اللجنة عدم وضع بديل لنادي النصر في المجموعة الأولى، وبحيث باتت تضم ثلاثة أندية، هي الحد البحريني والوحدة السوري وبطل نسخة عام 2019 العهد اللبناني.

كذلك قررت اللجة إلغاء مباراة الدوري التمهيدي بين الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي، التي كانت مقررة يوم 27 إبريل/ نيسان، وتأهل الفريقان مباشرة للعب في المجموعة الثالثة مع الأمعري والكويت.