استبعاد دبلن من استضافة أوروبا 2020

دبلن - رويترز

قال جاك تشيمبرز وزير الرياضة الإيرلندي، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» سيستبعد خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم دبلن من قائمة المدن التي ستستضيف مباريات بطولة أوروبا 2020 لعدم تقديمها ضمانات بالحضور الجماهيري المحدود في إستاد «أفيفا» خلال أربع مباريات كان من المقرر أن تستضيفها ضمن البطولة.

وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: «سنخسر حق الاستضافة بعد ظهر اليوم. مسألة وقت. نحاول فتح الكثير من مجالات المجتمع لكننا لم نتمكن خلال هذه المرحلة من تقديم ضمانات بوجود 11 ألف شخص في مكان واحد».

وأردف تشيمبرز قائلاً: «بالتأكيد نشعر بخيبة أمل نتيجة لذلك ، لكن علينا التحلي بالواقعية في ما يتصل بالجائحة. ستعود الجماهير إلى ملاعبنا في الصيف المقبل، لكن السماح بحضور 11 ألف شخص في يونيو كبداية سيكون خطوة مبالغاً فيها».