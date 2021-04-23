الأجانب يقتنصون تراجعات الأسهم وسيولة مركزة على 3 شركات

أبوظبي: مهند داغر

قلصت مشتريات المستثمرين الأجانب (غير العرب)، تراجع مؤشرات الأسواق المحلية خلال الأسبوع المنصرم، وضخوا استثمارات بـ362 مليون درهم كمحصلة شرائية على مدار 5 جلسات تداول، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.49%، ومؤشر سوق دبي 0.27%، وسط سيولة قوية قرب 8 مليارات درهم.

واستحوذت 3 أسهم هي «العالمية القابضة»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار العقارية»، على 70% من سيولة الأسهم بما يعادل 5.42 مليار درهم.

وسيطر التذبذب على معظم جلسات الأسبوع، تزامناً مع ظهور بيانات إيجابية للبنوك، ومع ترقب ظهور مزيد من النتائج الأسبوع المقبل، لتحديد التوجهات الاستثمارية، وسط تفاؤل حيال استمرار تعافي الاقتصاد في ظل تسجيل الدولة نسب تطعيم مرتفعة بلقاحات كوفيد ـ 19.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 7.77 مليار درهم منها 6.87 مليار درهم في سوق أبوظبي، و902.15 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.35 مليار سهم، توزعت بواقع 848.8 مليون سهم في أبوظبي، و501.3 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 0.27% إلى مستوى 2625.71 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات.

وهبط قطاع العقار 0.09% بعد تراجع «إعمار العقارية» 0.26%، و«ديار» 0.36%، و«داماك» 4%، في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.5%، و«إعمار مولز» 2.16%، و«الاتحاد العقارية» 0.7%.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.37% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 5.4%، على الرغم من ارتفاع «دبي المالي» 2.8%، و«شعاع كابيتال» 0.46%.

ونزل قطاع النقل 0.75% بفعل نزول «العربية للطيران» 2.2%، أمام ارتفاع «أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 3.8%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 0.3% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.4%، و«الإمارات دبي الوطني» أيضاً 0.4%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالي على صعيد أسبوعي بنسبة 0.49% عند مستوى 6101.62 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.61% نتيجة انخفاض «أبوظبي الأول» 0.69%، و«أبوظبي التجاري» 1.12%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%. وهبط قطاع الاتصالات 2.47%، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 1.67% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 1.67%، و«إشراق» 5.13%، و«الواحة كابيتال» 0.86%.

وزاد قطاع العقار 0.07% مع نمو «رأس الخيمة العقارية» 7.27%، على الرغم من تراجع «الدار» 0.27%. وصعد قطاع الطاقة 1.06% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 2.24%، و«طاقة» 1.46%، وذلك في مقابل نزول «دانة غاز» 1.83%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «العالمية القابضة» بـ2.47 مليار درهم مغلقاً عند مستوى 91.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 1.7 مليار درهم ليغلق مستواه عند 14.46 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي شهد سيولة بـ1.25 مليار درهم، وأقفل سعره عند 3.63 درهم.

وفي سوق دبي حصد «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 324.8 مليون درهم، مغلقاً عند 3.87 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات بنحو 94 مليون درهم، مغلقاً عند 4.52 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 93 مليون درهم ليغلق عند 12 درهماً.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «البنك التجاري الدولي» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق العاصمة بنسبة 14.92%، مغلقاً عند مستوى 0.724 درهم، تلاه «عمان والإمارات للاستثمار» بصعوده 11.76%، وإغلاقه عند 0.38 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بارتفاعه 7.69% وإغلاقه عند 7 دراهم.

وفي المقابل سجل «الوطنية للتكافل» التراجع الأكثر بنسبة 22.68%، مغلقاً عند 0.75 درهم، تلاه «سوداتيل» بانخفاضه 14.22% وإغلاقه عند 0.35 درهم، ثم «أسمنت الخليج» الذي أغلق متراجعاً 10.14% عند مستوى 0.7 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي، «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 14.8%، مغلقاً عند 2.47 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» بصعوده 12.24% إلى 1.65 درهم، ثم «الرمز كوربوريشن» الذي زاد 7.25% عند مستوى 0.784 درهم.

وعلى العكس هبط «الإمارات للمرطبات» 40.57% إلى مستوى 4.57 درهم، تلاه «أملاك للتمويل» منخفضاً 6.6%، مغلقاً عند 0.21 درهم، ثم «دبي للاستثمار» بهبوطه 5.45%، وإغلاقه عند 1.56 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 340.96 مليون درهم محصلة شراء، منها 8 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و332.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 340.96 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين و334.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 52.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 29.22 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و23 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 52.26 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 17.19 مليون درهم محصلة بيع العرب، و35 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 25.1 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 111 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 25.1 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 111 مليون درهم محصلة شراء.